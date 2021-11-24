انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو 2020 دبي

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي تحت شعار "الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار".

موقع تابناك الإخباري_وتستمر الفعالات على مدار ستة أيام إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 250 متحدثا من مختلف أنحاء العالم. وتشهد القمة حضور 4 رؤساء دول ورؤساء وزارات و4 من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة ومبعوث الرئيس الأميركي لشؤون التغير المناخي و25 وزيراً ومصنعين وخبراء عالميين ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات الصناعية العالمية.

وتناقش القمة العالمية للصناعة والتصنيع أحدث التوجهات التكنولوجية والصناعية وصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي وتحديد الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وانطلقت فعاليات مؤتمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع بجلسة نقاش بعنوان: "التكنولوجيا والشراكات" إضافة إلى مناقشة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز شبكات الاتصال والأتمتة والرقمنة. وتناقش القمة جهود التعافي بعد الوباء بعنوان "معضلة صانعي السياسات، التفاعل بين الإنسان والآلة في مجتمعات المستقبل" وخدمات الطاقة و كيفية اعتماد الشركات المصنعة لأنظمة الطاقة الذكية التي يمكن أن تعمل على تعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وضمان إمدادات طاقة مستدامة.

وتتضمن فعاليات القمة انعقاد 3 مؤتمرات متخصصة عن التكنولوجيا والاستثمار المؤثر والطاقة البديلة والمتجددة وإقامة فعاليات مشتركة مع المملكة المتحدة واستراليا وإيطاليا إضافة إلى معرض صناعي تكنولوجي للمرة الأولى وتدريب احترافي للشباب. ويستضيف أسبوع القمة العالمية للصناعة والتصنيع أكثر من 70 جلسة نقاش تتطرق لمناقشة أبرز القضايا والمواضيع المؤثرة في القطاع الصناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتعلم الآلي والتوأمة الرقمية.

وتسلط القمة من خلال معرض الصناعة والتقنيات المتقدمة الضوء على مبادرة "اصنع في الإمارات" المبادرة الأولى من نوعها لتشجيع المستثمرين والمطورين والمبتكرين المحليين والدوليين على الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع الصناعي في الدولة، ويستقطب أكثر من 30 عارضاً.