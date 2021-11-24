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اختتام المعرض الدولي للكتاب بعد مشاركة حاشدة

اختتمت الدورة السادسة والثلاثون لمعرض تونس الدولي للكتاب هذه الدورة التي كرَّمَت عددًا من روادِ الثقافة والفكر والادب، التي شهدت مشاركةَ 150 عارضا من تونس ونحو 300 عارِضٍ لدُورِ نشرٍ عربية واجنبية من 20 دولة.
رمز الخبر: ۶۰۶۶۰
تأريخ النشر: 22 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وسجلت معيات ومنظمات متعددة مشاركتها في معرض تونس الدولي للكتاب على غرار الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، التي نظمت تظاهرة تزامنا مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور.

وقد خصت إدارة معرض تونس الدولي للكتاب الأطفال ببرنامج خاص موجه لهم يتمثل في تنظيم ورشات ومسابقات وعروض تنشيطية وترفيهية.

وتميز اليوم الختامي من معرض تونس الدولي للكتاب بحضور مكثف من قبل العائلات، إضافة إلى تنظيم وزارة التربية رحلات خاصة من مختلف جهات الجمهورية لفائدة الأطفال للاطلاع على المعرض واكتشاف الكتب المعروضة.

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