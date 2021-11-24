5 قتلى و40 جريحا بحادث الدهس خلال عرض عيد الميلاد في ويسكونسون

كشف مصدر حكومي أمريكي أن عدد القتلى في حادث الدهس الذي وقع خلال عرض لعيد الميلاد في ويسكونسون، هو 5 قتلى بالإضافة إلى 40 جريحا.

موقع تابناك الإخباري_ولفت المصدر الحكومي إلى أن أرقام الضحايا قد تتغير مع استمرار جمع المعلومات وتفحص مسرح الحادث.

وكان دانيل تومسون رئيس الشرطة في منطقة واكاشيا حيث وقعت عملية الدهس، قد قال إن سيارة الدفع الرباعي المستخدمة في الحادث في حوزة الشرطة بالإضافة إلى شخص "مثير للاهتمام" على حد تعبيره يقبع في عهدة الشرطة.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل إضافية عن هوية القتلى لافتة إلى أنه يجري إبلاغ عائلات الضحايا.

ووقع الحادث الأحد قرابة الساعة 16,30 (الساعة 22,30 ت غ) في هذه المدينة حيث ينظم عرض بمناسبة عيد الميلاد سنويا. وقال قائد الشرطة دان تومسون "كان عرض الميلاد في واكيشا جاريا عندما اقتحمت سيارة رباعية الدفع الحواجز من الجانب الغربي متجهة إلى الشارع الرئيسي".

وأضاف "صدمت السيارة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال وثمة جرحى أيضا جراء الحادث".