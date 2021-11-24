مسيرات جماهيرية حاشدة في ريمة بعنوان "أمريكا وراء التصعيد العسكري والحصار الاقتصادي"

موقع تابناك الإخباري_المسيرة التي تقدمها السلطة المحلية والاشرافية وجمع من المواطنين من أبناء محافظة ريمة، اكدت ان أمريكا هي وراء التصعيد العسكري والحصار الاقتصادي على أبناء الشعب اليمني.

واكد بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية إن رهان دول العدوان على الدعم الأمريكي المفتوح هو رهان فاشل وإن الشعب اليمني بتوكله على الله والاستعانة به لن يتوانى عن حقه المشروع في الدفاع عن النفس، وأنه ماضٍ بعون الله في معركة التحرر الوطني حتى دحر المعتدين عن كل شر محتل وحمل البيان قوى الاستكبار المتمثل بامريكا وإسرائيل والسعودية كافة المسؤولية الناتجة عن الحصار وقتل أبناء الشعب اليمني.