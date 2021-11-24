الحوثي: أمريكا تحارب الشعب اليمني وتقوم بقتل الاطفال في اليمن وستبقى عدونا باستمرار

قال عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى، محمد علي الحوثي، إن كل طلقة رصاصة وكل قذيفة وكل صاروخ وكل قنبلة على الشعب اليمني هي أمريكية، لافتًا ان أمريكا سحبت سفارتها في الساعات الاولى من بدء العدوان على اليمن.

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال مسيرة حاشدة في صنعاء رفضًا للتصعيد الأمريكي تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار"، اليوم الاثنين، أضاف الحوثي أن أمريكا هي الشيطان وهي العدو وستبقى عدواً لنا وهي وراء الشر في اليمن وتقف وراء قتل اليمنيين، متسائلًا: من يستطيع إنكار مشاركة أمريكا في المعركة والحصار والمعاناة في اليمن؟.

وأكد الحوثي أن أمريكا هي التي تدير الحصار وتستهدف الريال اليمني وتتدخل وتعيق السلام في اليمن وستبقى العدو الاول في ذاكرة شعبنا.

وأوضح أن أمريكا هي التي تهدد وتحارب الشعب اليمني وتقوم بقتل الأطفال في اليمن وستبقى عدونا باستمرار، مؤكدًا ان أمريكا هي عدوة فلسطين والعرب والمسلمين.

وتابع الحوثي قائلاً إن أمريكا تعتدي على بلدنا وتدعي كذبًا أنها تريد السلام في اليمن، مشيرًا إلى أن "تحالف العدوان يمنع وصول سفن المشتقات النفطية الى اليمن ويعطل مطار صنعاء من اجل تشديد الحصار على ابناء اليمن".

وأضاف: لا يوجد أي ثروات لدينا في الخارج وأي عقوبات مفروضة علينا لا تؤثر على بلدنا ولا على ابنائها.

كما اكد الحوثي ان مرتزقة العدوان سيكون مصيرهم في مزبلة التاريخ.

وانطلقت صباح اليوم مسيرات حاشدة في عدد من المحافظات اليمنية رفضًا للتصعيد الأمريكي.