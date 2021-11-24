الإحتلال يعتقل 50 شخصاً من حماس ويزعم أنهم كانوا يخططون لعمليات

قالت قوات الإحتلال الإسرائيلي إنها احبطت هجمات تفجيرية خلال الشهور الماضية خططت لها حركة حماس، واعتقلت 50 شخصاً من الحركة في الضفة الغربية المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في إطار عمليات تفكيك وإفشال محاولات حماس بناء بنى تحتية في مناطق الضفة الغربية، قامت القوات وبالتعاون مع الشاباك والشرطة، على مدى الأشهر الأخيرة، بتنفيذ أكثر من 50 عملية اعتقال طالت عناصر حماس، الذين على علاقة بمحاولة تنظيم بنية تحتية واسعة النطاق تتمركز في منطقة الضفة الغربية تهدف لتنفيذ عمليات تفجيرية".

وأضاف: "شاركت في الحملة قوات من وحدات النخبة في الجيش تتقدمهم وحدة دوفدفان حيث أقدم أفرادها، على اعتقال عدد كبير من النشطاء كما تم ضبط وسائل قتالية أسلحة، متفجرات معدات عسكرية ضف إلى حزام ناسف ثقيل الحجم".

وتابع: "نجاح هذه الحملة ساهم في إحباط مخططات وجاء نتيجة إنجاز استخباراتي وعملياتي للجيش والشاباك والشرطة، واستخدام قدرات متقدمة ومهنية عالية".

ومن جهته، قال الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلما: إن "التنظيم الذي قاده صالح العاروري خطط لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل". وأشار إلى أنه "تم اعتقال أكثر من 50 عنصرا من حماس وتم ضبط أموال وأسلحة ومتفجرات كانت تعدّ لتصنيع أربع أحزمة ناسفة".