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رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل وزيرة الخارجية السويدية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن "العلاقات العراقية - السويدية وثيقة والحاجة ماسة للتعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب والتطرف والفساد".
رمز الخبر: ۶۰۶۵۰
تأريخ النشر: 22 November 2021

موقع تابناك الإخباري_كلام صالح جاء خلال استقباله، اليوم الاثنين، في قصر بغداد، وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، حيث بحثا العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وبما يلبي مصالح الشعبين، والإشارة الى الدعم الذي قدمته الحكومة والمنظمات السويدية للشعب العراقي في المجالات الإنسانية، ودعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب، والتطرق الى احتضان السويد جاليةً عراقيةً كبيرة.

وأكّد الرئيس برهم صالح أن العلاقات العراقية السويدية وثيقة ويجب تعزيزها عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، مشيراً الى ان العراق يتطلع لتعزيز علاقاته مع أصدقائه في المجتمع الدولي ويدعم التنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف والفساد والعمل الجماعي في مواجهة التداعيات الخطيرة للتغير المناخي وحماية البيئة.

وأضاف: "العراق يتبنّى سياسة خارجية متوازنة تنطلق من ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري، مشيراً الى أن استقرار العراق عنصر محوري في استقرار المنطقة وسلامها".

من جانبها أكدت ليندي التزام بلادها دعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز اقتصاده عبر خطط الإصلاح الوطنية، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه العراق على الصعيد الوطني وجهوده في تخفيف توترات المنطقة.

 

         

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