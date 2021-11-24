قمة الصين - آسيان.. بكين تؤكد عدم سعيها للهيمنة ولن تضيّق على جيرانها

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول يوم الاثنين، إن بكين لن تضيّق على جيرانها الأصغر في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه القول، إن قمة الصين-آسيان، التي تجرى عن بعد احتفالا بمرور 30 عاما على انطلاقها، ستدعم السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وقال شي إن الصين لن تسعى أبدا إلى الهيمنة ولن تستغل حجمها "للاستئساد" على الدول الأصغر حجما، وستعمل مع آسيان للقضاء على "التطفل".

وقال مصدران مطلعان على الاجتماع، إن القمة بدأت دون حضور ممثل ميانمار. ولم يتضح على الفور سبب عدم الحضور، ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار على مكالمات لطلب التعقيب.

وكانت قمة إقليمية قد استبعدت في أكتوبر/ تشرين الأول قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج الذي قاد حملة قمع دموية ضد المعارضة منذ استيلائه على السلطة من حكومة ميانمار المدنية في الأول من فبراير/ شباط.