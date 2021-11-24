مسيرة حاشدة في صنعاء رفضًا للتصعيد الأمريكي واستمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني

شهدت مدينة صنعاء، اليوم الاثنين، مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار".

موقع تابناك الإخباري_ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وشعارات الحرية الرافضة للهيمنة الأمريكية مرددين هتافات منها "يا شعبي من جاء يحتلك.. أمريكا الشيطان الأكبر"، "من يدعم حلف العدوان.. أمريكا الشيطان الأكبر"، "من يقصف دور الأيتام.. أمريكا"، "بالمختصر والمفيد.. أمريكا وراء التصعيد".

وأكد المشاركون مواجهة العنجهية والعدوانية الأمريكية وأدواتها على الأرض والدفاع عن النفس من أجل نيل الحرية والاستقلال وكسر الحصار ومجابهة التصعيد بالتصعيد، محذرين من مغبة الرهان على الأمريكيين ودعوا المغرر بهم والمرتزقة للعودة إلى وطنهم قبل التخلي عنهم من قبل مشغليهم.