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فلسطينيون يطالبون بحقهم في الحصول على لم الشمل أمام مقر الشؤون المدنية بغزة

نظّم عشرات اللاجئين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وقفة أمام مقر هيئة الشؤون المدنية، ضمن حراك "لم الشمل حقي"، وذلك للمطالبة بـ"لم شمل" العائلات التي لا تملك هوية أو جواز سفر فلسطيني.
رمز الخبر: ۶۰۶۴۳
تأريخ النشر: 22 November 2021

موقع تابناك الإخباري_ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالاعتراف بهم مواطنين فلسطينيين، كُتب على بعضها: "متضامن مع حملة لم الشمل حقي، من حقي السفر، نريد الحياة والحياة بالنسبة لنا هوية، من حقي العلاج".

وطالب المشاركون رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، بوضع حلول لهم، ولم شملهم وإنهاء معاناة فاقدي الهوية من أفرادها.

ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بقانونية وجود بعض أفرادها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية التالفة.

وتشترط "إسرائيل" للاعتراف بقانونية وجود الفلسطينيين، في الضفة وغزة، أن يكونوا من المقيمين في المنطقتين إبان احتلالها لهما في يونيو/حزيران 1967، وهو ما أدى إلى تشتت شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية.

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