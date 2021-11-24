دوريات للجيش الروسي على حدود منطقة سيطرة القوات الأمريكية في سوريا

قال المتحدث باسم مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا فيكتور كودينوف، إن العسكريين الروس باشروا بتنفيذ دوريات على الخط الفاصل بين أراضي تواجد القوات الروسية، وتواجد "التحالف الدولي".

موقع تابناك الإخباري_وأضاف الضابط الروسي، أنه يقصد، الحدود التي تقسم المنطقة التي يسيطر عليها "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، وقطاعي "الشرق" و"الغرب" الخاضعين لسيطرة القوات الروسية.

وشدّد على أنه، لم تكن هناك قبل ذلك، أي دوريات للعسكريين الروس في هذه الأراضي.

وأشار كودينوف إلى احتمال وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش، واحتمال حدوث انتهاكات للقوانين السورية.

ونوه كودينوف، بأن المهمة الرئيسية لتسيير الدوريات في هذه المنطقة، هي استعراض وجود القوات المسلحة الروسية. وقال: "يجب أن نظهر للسكان أن الجيش الروسي موجود هنا، وعلى استعداد لتقديم المساعدة. في المستقبل، في ظل ظروف مواتية، يمكن تنفيذ فعاليات إنسانية هنا".

وتابع قائلاً: "سارت الدوريات في المنطقة كالمعتاد، وفق الخطة المحددة".