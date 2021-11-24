الرئيس بوتين يتلقى جرعة معززة من اللقاح المضاد لكورونا ويعلن تطوعه لاختبار لقاح جديد عليه

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تلقيه جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كوفيد-19".

موقع تابناك الإخباري_أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقيه جرعة لقاح "سبوتنيك لايت" المعززة ضد فيروس كورونا، واستعداده للتطوع لاختبار لقاح روسي جديد عليه يعطى عن طريق الأنف.

وخلال اجتماعه بنائب مدير مركز غاماليا للبحوث الفيروسية، دينيس لوغونوف، قال بوتين: "اليوم استجبت لتوصياتكم وتوصيات زملائكم تلقيت لقاح "سبوتنيك لايت" الداعم للتطعيم".

وأضاف بوتين أنه في حالة صحية جيدة ولا يشعر بأي أعراض سلبية للتطعيم.

كما أعرب عن استعداده للتطوع والخضوع لاختبار لقاح أنفي جديد ضد كورونا تم تطويره في مركز غاماليا.

من جانبه، أكد لوغونوف أن "بوتين يمكنه المشاركة في تجارب اللقاح الأنفي المضاد لكورونا"، لافتًا إلى أن "اللقاح الأنفي المضاد لفيروس كورونا سيتم استخدامه قريبًا".

وأوضح لوغونوف أن اختبارات لقاح "سبوتنيك" الجديد عن طريق الأنف، تشارف على الانتهاء.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة من اللقاح من شأنها أن تمثل حاجزًا مناعيًا إضافيًا أمام العدوى إلى جانب اللقاح الساري في الوقت الراهن.

وسأله بوتين: "هل يمكنني أن أتطوع لهذه الاختبارات؟". فأجاب لوغونوف: "نعم، بالطبع، ولكن عليكم توقيع موافقة خطية على ذلك". فرد بوتين: "سأوقعها بكل تأكيد..".