ميقاتي بعد لقائه الرئيسين عون وبري: الحوار كان جدياً وبإذن الله سيؤدي للخير

شدد رئيس​ الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي​، عقب لقاء ثلاثي جمعه مع ​رئيس الجمهورية ​ميشال عون ورئيس​ مجلس النواب​ نبيه بري​ في بعبدا، على أن "التفاهم والحوار هما الأساس، والبعد جفاء، والجفاء يؤدي الى الشر".

موقع تابناك الإخباري_وقال ميقاتي إن اللقاء الذي حصل اليوم كان فيه الحوار جديا، وبإذن الله سيؤدي الى الخير.

ولفت إلى "إن الاستقلال ما كان ليحصل لو لم يكن اللبنانيون متحدون، ولو لم يكن اللبناني واخاه اللبناني لأي طائفة انتميا الى جانب بعضهما البعض في ​راشيا​، ونحن إذا لم نكن يدا واحدة، لن نتمكن بتاتا من الحفاظ على الاستقلال".

وتابع "بالأمس قرأت الكثير عن الاستقلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتني ما قاله احدهم من ان احتفالكم بالاستقلال كإمرأة مطلّقة تحتفل بعيد زواجها. صحيح، ولكن دعونا لا ننسى انّه قبل ان تطلّق لو بقيت على التفاهم الذي كان اثناء الزواج، لما كانت تطلّقت".