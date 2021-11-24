السيد صفي الدين: الأمريكيون لا يريدون سوى تجريد لبنان من مقاومته ونفطه

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن السياسات الأمريكية سببت المآسي للبنان، ورأى أن الأمريكيين لا يريدون سوى تجريد لبنان من مقاومته ونفطه.

موقع تابناك الإخباري_سياسات الولايات المتحدة الأمريكية هي أحد أهم أسباب المشاكل في لبنان، عنوان تصدر الموقف التي اطلقه السيد هاشم صفي الدين خلال حفل تأبيني في بلدة دير قانون النهر الجنوبية.

السيد صفي الدين نبه الى المساعي الاميركية لجعل لبنان يتخلى عن عناصر قوته في المقاومة والنفطة ناصحاً بعض اللبنانيين بعدم الرهان على أمريكا. واعتبر السيد صفي الدين أن حزب الله شخص الأزمة في لبنان وسبل علاجها، لافتاً إلى أن الاخرين ما زالوا يسلكون سبلا لا توصل إلى نتيجة.

ووجه السيد صفي الدين تحية إكبار واعتزاز الى الشهيد البطل الشيخ المجاهد فادي أبو شخيدم الذي نفّذ عملية القدس، مؤكداً أن إرادة المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تُكسر.