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اوليانوف: نأمل ان تُجري ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات بنّاءة

يشار بان اوليانوف صرح في الفترة الاخيرة بانه من الطبيعي ان يكون الطلب الاول لايران في هذه المفاوضات رفع الحظر.
رمز الخبر: ۶۰۶۱۸
تأريخ النشر: 22 November 2021

عبّر الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، عن أمله في مزيد من التعاون المثمر بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القادمة إلى طهران.

ویذکر ان الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل اوليانوف، عبر ظهر اليوم الاحد، عن امله في مزيد من التعاون المثمر بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وغرد اوليانوف عبر حسابه على موقع تويتر ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران غدا الاثنين والثلاثاء (يومي 22 و 23 نوفمبر) وستكون هذه الزيارة فرصة جيدة للوكالة والمسؤولين الجدد في ايران لاقامة اتصالات وتعاون اوثق في القضايا ذات الاهتمام المشترك مضيفاً "نتمنى ان يقوم الجانبان باجراء محادثات بناءة".

اوليانوف: نأمل ان تُجري ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات بنّاءة

يشار بان اوليانوف صرح في الفترة الاخيرة بانه من الطبيعي ان يكون الطلب الاول لايران في هذه المفاوضات رفع الحظر.

ومن المقرر ان تجتمع ايران ومجموعة 4+1في فيينا يوم 29 كانون الأول /ديسمبر واجراء محادثات.

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