النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

صادرات إيران تزيد 40 % إلى دول أوراسيا وروسيا تتصدر القائمة

وبلغت واردات إيران من البضائع من دول أوراسيا خلال الفترة المذكورة حوالي 1.4 مليون طن بقيمة 689 مليون دولار ...
رمز الخبر: ۶۰۶۱۶
تأريخ النشر: 22 November 2021

بلغت تجارة إيران غير النفطية مع دول أوراسيا خلال النصف الأول من العام الايراني حوالي 1.2 مليار دولار وهي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت بنحو 10 في المائة في الوزن و 40 في المائة في القيمة.

ویذکر انه وفقًا للإحصاءات الواردة في تقارير الجمارك الإيرانية، بلغت قيمة تجارة إيران غير النفطية مع دول أوراسيا خلال النصف الأول من العام الايراني 1.2 مليار دولار وهو ما يمثل 2.6٪ من إجمالي قيمة تجارة إيران خلال تلك الفترة، وزاد بنحو 16.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. خلال النصف الأول من العام الايراني تم تصدير حوالي 1.1 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 487 مليون دولار (3 ٪ من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية) إلى دول أوراسيا بزيادة قدرها حوالي 10 ٪ في الوزن عن نفس الفترة من العام الماضي ومن حيث القيمة زادت بنسبة 40٪.

وبلغت واردات إيران من البضائع من دول أوراسيا خلال الفترة المذكورة حوالي 1.4 مليون طن بقيمة 689 مليون دولار (3٪ من إجمالي قيمة واردات السلع)، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي تقلصت من حيث الوزن 31.5٪ وارتفعت من حيث القيمة بنحو 3.8٪.

وكان الميزان التجاري لإيران مع دول أوراسيا خلال النصف الأول من العام الايراني حوالي 203 ملايين دولار سلبيا، وهو ما يمثل حوالي 114 مليون دولار أفضل مما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي. كان الميزان التجاري لإيران مع أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان إيجابيا خلال النصف الأول، والسبب الرئيسي للميزان التجاري السلبي لإيران مع مجموعة أوراسيا خلال تلك الفترة كان ميزانها التجاري السلبي مع روسيا (حوالي 367 مليون دولار). باستثناء الدول الأربعة وهي الإمارات وتركيا وروسيا وسلطنة عمان فإن الميزان التجاري لإيران مع الدول الأخرى خلال النصف الأول من العام الحالي كان إيجابياً لصالح إيران.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بينت: ايران التهديد رقم واحد لنا
آثار جريمة التحالف السعودي في قرية المرير بمديرية حيس تلاحق الأم التي فقدت جنينها
الكاظمي يوجه بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين
سلطان عمان يختتم زيارته الرسمية الى الدوحة
شهداء وجرحى في عدوان جوي إسرائيلي على المنطقة الوسطى
النائب عزالدين: السياسات الأمريكية في لبنان والمنطقة لا ترى إلاّ مصلحة العدو
في زيارة هي الأولى من نوعها.. غانتس يزور المغرب لتعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات
آبي أحمد ينضم شخصياً للقتال ضد جبهة تحرير تيغراي
فخ البحرين والشبكة الصهيونية للعراق
سلاح المقاومة العراقية ضد القوات الغازية
ايران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لمكافحة الاتجار بالبشر
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات مندوب الكيان الصهيوني في الجمعية العامة
امير عبداللهيان: سلوك اميركا المتناقض عقبة اساسية في المفاوضات
تركيا ... مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة بسبب الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة
أستراليا تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية
إصابات كورونا تتزايد في منطقة الهرمل وسط واقع استشفائي مأزوم
سوق الأسهم السعودية تشهد انخفاضا هو الأكبر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020
في أفظع جريمة .. غارات التحالف تتسبب بانتشال جنينٍ من بطن أمه في حيس بالحديدة
تظاهرات غاضبة في السليمانية لليوم الثالث والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لفضها
إتفاق أردني - إماراتي - إسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي للتعاون في إنتاج الكهرباء
وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني بالكلية الحربية
أمير البلاد يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة
مؤسسة المرجع الشيخ الفياض الخيرية تقدم مساعدات عينية للعوائل الفقيرة في مدينة مزار شريف
مسيرة حاشدة في تعز تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي"
سعيد من قمة الكوميسا: حريصون على تعزيز التعاون الأفريقي والارتقاء بعلاقات الشراكة
وقفة شعبية في مزهر بمحافظة ريمة تنديداً بالتصعيد الأمريكي واستمرار الحصار
الدار البيضاء تستضيف منتدى الأعمال المغربي البرتغالي
تزايد أعداد الباكستانيين المجندين في صفوف القوات البحرينية
الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخرين ويدمر 12 قبرا في يطا جنوب الخليل
الاحتلال يهدم 3 مبان سكنية في منطقة "واد الحمص" جنوب القدس