حزب الله يشيد بالعملية البطولية في القدس المحتلة ويعتبرها رسالة قوية للعدو الصهيوني

وأضاف”ان هذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب ‏الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات ان ‏شاء الله”.‏

أشاد حزب الله اللبناني بالعملية البطولية التي نفذها الشيخ المجاهد فادي أبو شخيدم في القدس المحتلة ‏صباح اليوم.

وتقدم في بيان له”بآيات التبريك الى الاخوة المجاهدين في حركة المقاومة الاسلامية حماس ‏وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الأبي بهذه العملية الجريئة”.‏

وأكد حزب الله ان”هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات،وتبعث برسالة قوية لكيان العدوان ان كل ‏جرائمه وعملياته الارهابية لن تبقى من دون رد”.‏

وأضاف”ان هذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب ‏الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات ان ‏شاء الله”.‏

المصدر:المنار