باكو وضعت على سلّم اعمالها تنمية العلاقات مع طهران

واستطرد، ان الجانبين استعرضا الفرص والطاقات الكثيرة المتاحة على صعيد التعاون بين ايران واذربيجان.

قال نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني "شاهين مصطفى يوف" : نحن نرغب في التعاون بجميع المجالات الاقتصادية مع ايران؛ مؤكدا ان تنمية العلاقات الثنائية مدرج على جدول اعمال حكومة اذربيجان.

واضاف "مصطفى يوف"، خلال اللقاء مع وزير الطرق واعمار المدن الايراني "رستم قاسمي" اليوم، ان ايران واذربيجان لديهما قواسم مشتركة كثيرة للغاية في المجالات الثقافية والدينية والتاريخية.

كما نوه الى مباحثاته مع كبار المسؤولين الايرانيين، بمن فيهم وزير الطرق واعمار المدن اليوم (بطهران)، حول بعض القضايا المدرجة على سلم الاعمال في بلاده.

وتابع، انه بالتزامن التقى اعضاء من الوفد الاذربيجاني الى طهران، بعدد من المسؤولين في وزارات ايرانية اخرى.

واستطرد، ان الجانبين استعرضا الفرص والطاقات الكثيرة المتاحة على صعيد التعاون بين ايران واذربيجان.

وصرح نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني : اننا بصفتنا رئيسي لجنة التعاون الاقتصادية المشتركة، تربطنا علاقات وثيقة، ومن الان فصاعدا ستتواصل اللقاءات لمناقشة مختلف القضايا المشتركة.

واشار بان الاجتماع اللاحق لهذه اللجنة سينعقد في باكو، وسيتناول شتى المجالات الاقتصادية، بما في ذلك التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والكهرباء وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.