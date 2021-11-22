رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي

الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في مكتبه ببغداد حيث أكد الجانبان أهمية حماية المسار الديمقراطي في العراق.

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم الأحد، أهمية حماية المسار الديمقراطي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ،وصل تابناك نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد وملف الانتخابات التشريعية".

وأضاف أنه "تم التأكيد على ضرورة حماية الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي في البلد، ورصّ الصف الوطني وتكاتف الجميع والركون الى الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة".

وفي شأن الانتخابات ونتائجها، أكد البيان أنه "جرى التأكيد على أهمية حماية المسار الديمقراطي، وضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون وعبر الهيئة القضائية المختصة، ووفق المعايير المهنية والحيادية لتكون مخرجاتها قانونية ودستورية وتنطلق نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية استحقاقات المرحلة وتطلعات المواطنين في حياة حرة كريمة".