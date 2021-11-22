الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس: فلسطين هي جزء من عقيدتنا

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، طاهر السويركي: نبارك هذه الدماء الزكية التي سالت على أرض فلسطين وفي ساحات المسجد الاقصى.

وأوضح السويركي في تصريحات لتابناك، أن الشهداء جادوا بدمائهم بدمائهم دفاعًا عن أرض فلسطين وعن المسجد الأقصى ودفاعًا عن كل المسلمين وأحرار العالم في كل البلدان لأن فلسطين هي جزء من عقيدتنا، وهي جزء من قرآننا.

وتابع قائلاً: نقول لدولة بريطانيا، هذه الدولة المسخ، أنكم مهما تكالبتم وتماكرتم على شعبنا ودولتنا فإن فلسطين لنا وفلسطين كلها لنا وعاصمتنا القدس الفلسطينية.

واستشهد صباح اليوم فادي أبو شخيدم (42 عامًا) من مخيم شعفاط، برصاص شرطة الاحتلال، وذلك خلال اشتباك مسلح وتنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة بينهم شرطيين "إسرائيليين"، في منطقة باب السلسلة في القدس القديمة.

والقتيل هو إلياهو كاي (26 عامًا) من مستوطنة "موديعين" ويعمل مرشدًا في باحة حائط البراق.

وهاجر مؤخرًا إلى الكيان "الإسرائيلي" من جنوب أفريقيا.

ولاحقاً اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد، وأفاد شهود بأن قوة خاصة "إسرائيلية" داهمت مخيم شعفاط شرقي القدس، قبل أن تقتحم منزل الشهيد واعتقال شقيقه، وسام، ونقله إلى جهة غير معلومة.