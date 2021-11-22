الاحتلال يعلن اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن مستوطن بمدينة يافا المحتلة

اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء الأحد، شاباً فلسطينيًا (18 عامًا) من محافظة جنين، بادعاء تنفيذه عملية طعن لمستوطن "إسرائيلي" (67 عامًا) في مدينة يافا المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها إنها اعتقلت شابًا فلسطينيًا لا يحمل تصريحًا بالدخول في مبنى قريب من المكان الذي شهد طعن "إسرائيلي" في يافا.

وذكرت أنها نقلت الشاب الفلسطيني إلى التحقيق في مركز شرطة منطقة تل أبيب.

واعتبرت الشرطة أنه يتعزز الاعتقاد بأن الطعن هو "عملية قومية".

واستشهد صباح اليوم فادي أبو شخيدم (42 عامًا) من مخيم شعفاط، برصاص شرطة الاحتلال، وذلك خلال اشتباك مسلح وتنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة بينهم شرطيين "إسرائيليين"، في منطقة باب السلسلة في القدس القديمة.

والقتيل هو إلياهو كاي (26 عامًا) من مستوطنة "موديعين" ويعمل مرشدًا في باحة حائط البراق.

وهاجر مؤخرًا إلى الكيان "الإسرائيلي" من جنوب أفريقيا.

ولاحقاً اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد، وأفاد شهود بأن قوة خاصة "إسرائيلية" داهمت مخيم شعفاط شرقي القدس، قبل أن تقتحم منزل الشهيد واعتقال شقيقه، وسام، ونقله إلى جهة غير معلومة.



