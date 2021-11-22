"مليونية 21 نوفمبر" .. مظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحكم مدني

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى، اليوم الأحد، مظاهرات، احتجاجًا على الانقلاب العسكري، وللمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، ورفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

موقع تابناك الإخباري_خرجت تظاهرات في العاصة الخرطوم وعدد من المناطق السودانية رغم الاتفاق على عودة حمدوك إلى منصبه.

وتظاهر مئات السودانيين احتجاجًا على الانقلاب العسكري، وللمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، ورفضا لإجراءات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وذلك استجابة لمظاهرات دعت اليها لجان المقاومة وأطلقت عليها "مليونية 21 نوفمبر".

وردّد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية، شعارات، “الشعب يريد إسقاط البرهان”، و”الشعب أقوى، والردة مستحيلة”، “الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات”.

وبادرت قوات الأمن السودانية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين، الذين خرجوا دعماً للحكم المدني على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حمدوك والبرهان.

وكان التلفزيون الرسمي في السودان أعلن في وقت سابق عن اتفاق سياسي بين حمدوك والبرهان ينص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على إنشاء جيش موحد.