رئيس الوزراء يؤكد لوزير الدفاع الإندونيسي أهمية الدفع بمسارات التعاون المشترك لآفاق أوسع

التقى رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2021، وزير الدفاع الإندونيسي فرابوو سوبيانتو، ونوه لأهمية الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة.

موقع تابناك الإخباري_أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مواصلة تطوير العلاقات الثنائية التي تجمع البحرين وإندونيسيا في كافة المجالات بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين.

ونوه رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال لقائه وزير الدفاع الإندونيسي فرابوو سوبيانتو في إطار أعمال منتدى حوار المنامة 2021، بأهمية الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة.

واشار ولي العهد إلى حرص البحرين على تعزيز أسس علاقات الصداقة المتنامية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة مختلف المحاور التي تطرق إليها منتدى حوار المنامة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً، إلى جانب استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.