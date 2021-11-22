شهيد في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 4 أخرين

استشهد صباح اليوم الأحد الشيخ فادي محمود أبو شخيدم بعد تنفيذ عملية اطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس المحتلة، "أحد أبواب المسجد الاقصى"، مما أدى لمقتل مستوطن (35 عاماً) وإصابة 4 أخرين من عناصر حرس الحدود الاسرائيلية، وصفت إصابة اثنين منهما بالخطيرة.

موقع تابناك الإخباري_والشهيد أبو شخيدم (42 عامًا) هو أسير محرر سابق من سجون الاحتلال، حاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، يعمل مربياً ومدرساً للتربية الإسلامية في مدرسة الراشيدية بالقدس.

ويعتبر الشهيد الشيخ أبو اشخيدم من روّاد وشيوخ المسجد الأقصى المبارك وأحد أعلام المرابطين في ساحاته، كما عمل خطيباً لعدد من المساجد في مدينة القدس، إضافة لكونه أحد وجهاء وأعلام وقادة حركة حماس في مخيم شعفاط.

وفي بيان نعيها، زفت حركة حماس ابنها الشهيد الشيخ فادي، القيادي في الحركة بمخيم شعفاط. وقالت "لقد أمضى شهيدنا في القدس حياته بين دعوة وجهاد، وتشهد له أرجاء المدينة وجنبات المسجد الأقصى، وها هو يرتقي اليوم بعد معركة بطولية جندل فيها قوات الاحتلال، وأوقع فيهم قتلى وجرحى".

وأكدت أن "رسالة العملية البطولية تحمل التحذير للعدو المجرم وحكومته بوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها".

وكشفت وسائل اعلام عبرية تفاصيل أولية عن العملية الفدائية في باب السلسلة، وبينت "ريشت كان" العبرية ان عملية اطلاق النار نفذها شابين أحدهما أطلق النار على مستوطنين وقوات "حرس الحدود" والآخر ساعده وفر من المكان.

وأوضحت يديعوت احرونوت انه تم استخدام سلاح من طراز "كارلو" في العملية أحد المنفذين أطلق النار والآخر حاول طعن أفراد الشرطة الإسرائيلية بعد إصابتهما لكنه لم يتمكن وفر من المكان.

فيما اشارت قناة 12 العبرية الى ان منفذ العملية تنكر بزي مستوطن حريديم وكان يحمل سلاح رشاش.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة معاريف، ان عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس. وبينت أن أحد أفراد الشرطة أصيب بجراح خطيرة للغاية بعد إصابته في رأسه وحياته في خطر، والثاني أصيب بجراح خطيرة، فيما وصفت حالة الاثنين الآخرين بالمتوسطة.

وأشارت معاريف إلى أن أفراد من الشرطة أطلقوا النار صوب المنفذ وحيدوه، وأعلن عن استشهاده، وشارك معه منفذ آخر حاول تنفيذ طعن وقام بالفرار من المكان.

وعقب العملية، هرعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية إلى البلدة القديمة، وعملت على تطويق المكان.

وأفاد شهود عيان أن أصوات كثيفة من الرصاص سمعت من منطقة باب السلسلة، احد ابواب الأقصى، وعلى الفور اغلقت القوات ابواب الاقصى والقدس القديمة. وأضافوا ان قوات الاحتلال بأعداد كبيرة تتواجد في منطقة باب السلسلة وتمنع الوصول الى المكان.

وتأتي العملية بعد ثلاثة أيام فقط من عملية طعن لشرطيين جندي ومجندة في قوات حرس الحدود في شارع حجاي قرب مدرسة عطروت هكوناهيم في البلدة القديمة بالقدس، استشهد خلالها المنفذ.