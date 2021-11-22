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مقاتلات "إف -35" تستأنف طلعاتها من حاملة "الملكة إليزابيث"

استأنفت مقاتلات "إف -35" طلعاتها من حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث"، بعد تحطم إحدى طائراتها من هذا النوع في البحر المتوسط مؤخرا.
رمز الخبر: ۶۰۵۹۶
تأريخ النشر: 21 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وكتب قائد مجموعة حاملة الطائرات البريطانية العميد البحري ستيف مورهاوس على "تويتر": "بعد أسبوع صعب، من الجيد أن نرى حاملة "الملكة إليزابيث" تحمل مقاتلات "إف -35".

وتحطمت مقاتلة بريطانية "إف 35" أقلعت من على متن حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" يوم الأربعاء، خلال عملية طيران روتينية في أجواء المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع "إن الطيار قفز بالمظلة وعاد بأمان إلى السفينة".

وتحمل "الملكة إليزابيث" ثماني طائرات "إف 35 بي لايتينغ 2"، وأربع طائرات هليكوبتر بحرية "وايلد كات"، وسبع مروحيات "مرلين إم كيه 2" مضادة للغواصات، وثلاث مروحيات إنزال "مرلين إم كيه 4".

وترافق الحاملة ست سفن وغواصة تابعة للبحرية الملكية، ومدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وفرقاطة هولندية.

والجدير بالذكر أن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، ألغى زيارة كانت مقررة إلى حاملة الطائرات بعد تحطم المقاتلة في البحر المتوسط.

وكان من المقرر أن يتفقد الأمير تشارلز الذي يزور مصر حاملة الطائرات قبالة الإسكندرية، وأعلن أن زيارته للسفينة ألغيت لأسباب فنية.

 

         

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