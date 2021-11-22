العراق والمانيا يشددان على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين

وفي بيان صادر عن الخارجية العراقية اليوم الأحد،وصل تابناك نسخة منه، فقد اكد الوزيران على "التحرك بسرعة لإيقاف شبكات التهريب التي تستغل المواطنين".

وشدد الجانبان خلال لقائهما على هامش اجتماعات حوار المنامة 17 الذي تجري أعماله في العاصمة البحرينيّة المنامة، على "دعم العودة الطوعية للمهاجرين العالقين على الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وبولندا".

وقال حسين إن "الحُكُومة العراقيّة مستعده لتقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين العراقيين، وإعادتهم إلى العراق عبر تسيير رحلات عودة طوعيّة".

وبحث حسين وبرجر "العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وآفاق الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين"، فيما ناقشا "الملفّ الاقتصاديّ، وتفعيل آليّات التعاون الثنائيّ بما يعود بالمنفعة على العراق وألمانيا".

وأكد وزير الخارجية العراقي "حرصه على تعزيز سُبُل التعاون الثنائيّ مع برلين في شتى المجالات"، متطرقا إلى "الانتخابات البرلمانيّة التي جرت في الشهر الماضي التي حظيت بمراقبة دوليّة وأمميّة، وبما يُعزِّز المسار الديمقراطيّ في العراق، وينعكس إيجاباً على وحدة المُكوِّنات العراقيّة".