حزب الله يشيد بعملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏

ويتقدم بآيات التبريك الى الاخوة المجاهدين في حركة المقاومة الاسلامية حماس وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الأبي بهذه العملية الجريئة.
وأكد حزب الله في بيان ،وصل تابناك نسخة منه،، ان هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات، وتبعث برسالة قوية لكيان العدو ان كل جرائمه وعملياته الارهابية لن تبقى من دون رد.
وأاضف أن هذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات ان شاء الله.