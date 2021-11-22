حزب الله يشيد بعملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏

ويتقدم بآيات التبريك الى الاخوة المجاهدين في حركة المقاومة الاسلامية حماس ‏وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الأبي بهذه العملية الجريئة.‏

وأكد حزب الله في بيان ،وصل تابناك نسخة منه،، ان هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات، وتبعث برسالة قوية لكيان العدو ان كل ‏جرائمه وعملياته الارهابية لن تبقى من دون رد.‏

وأاضف أن هذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب ‏الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات ان ‏شاء الله.‏