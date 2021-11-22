لجان المقاومة تبارك عملية باب السلسلة: البوصلة تتجه دوما نحو القدس

بارك القيادي في لجان المقاومة الشعبية محمد البريم ان عملية باب السلسلة في القدس التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين، واستشهاد المنفذ، وهو القيادي في الحركة بمخيم شعفاط، الشهيد الشيخ فادي محمود أبو شخيدم.

وقال البريم في تصريح لتابناك اليوم الاحد، "عملية باب السلسلة التي قادها الشهيد فادي ابو شخيدم هي رسالة قوية إلى هذا الاحتلال الذي يواصل عدوانه على أبناء شعبنا والذي ظن في لحظة أنه بمأمن فكان عنوان هذه الثورة في القدس هو هذا الشهيد الذي قام بعملية جريئة ومتقدمة في الفعل الميداني واستطاع أن يلحق بالاحتلال خسائر فادحة في جنوده."

واضاف "هذا تأكيد على أن البوصلة تتجه دوما نحو القدس، وأن طريق القدس وسيف القدس لا زال مشرعا في وجه هذا العدو الصهيوني. وأن على الاحتلال أن يتحمل كل المسؤوليات المترتبة على عدوانه على أبناء شعبنا وعلى قدسنا".