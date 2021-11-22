رضوان: عملية القدس البطولية وجهت ضربة قاسمة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الاحد، "بكل فخر واعتزاز ننعي لأبناء شعبنا وأمتنا الشهيد البطل الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ عملية باب السلسلة البطولية في القدس المحتلة الذي وجه ضربة قاسمة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية".

موقع تابناك الإخباري_وبارك القيادي في حركة "حماس"، رضوان، عملية باب السلسلة في القدس المحتلة والتي تأتي ردًا على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وأوضح أن "هذه العملية البطولية تؤكد أن الضفة الغربية خزان المقاومة وأن شعلة المقاومة لن تنطفئ حتى دحر الاحتلال، وأن دماء الشهداء ستبقى وقودا لمقاومة الاحتلال".

ودعا رضوان، إلى "تصعيد المواجهة والعمليات الفردية النوعية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال."

واستشهد صباح اليوم الأحد، الشيخ فادي محمود أبو شخيدم 42 عاماً بعد تنفيذ عملية اطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس المحتلة، مما أدى لمقتل مستوطن 35 عاماً وإصابة 4 آخرين من عناصر حرس الحدود الاسرائيلي، وصفت إصابة اثنين منهما بالخطيرة.