رئيس الوزراء يلتقي بارازاني ويؤكد أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية

التقى رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2021، واكد أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية بما يرفد مسارات التنمية والازدهار.

موقع تابناك الإخباري_أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية بما يرفد مسارات التنمية والازدهار ويسهم في دعم الجهود الدولية لتعزيز مساعي السلام العالمي التي ستنعكس آثارها على دول وشعوب المنطقة.

واشار بن حمد إلى الأهمية التي حققها منتدى حوار المنامة لترسيخ ذلك من خلال ما يشهده من طرح أفكار ورؤى تسهم في رسم الصورة المتكاملة للعمل الدولي المشترك في مواجهة مختلف التحديات.

وجاء ذلك لدى لقائه رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، في إطار أعمال منتدى حوار المنامة 2021، حيث نوه بما يجمع البحرين والعراق من علاقات طيبة وحرصٍ على مواصلة تعزيزها على مختلف المستويات بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة مختلف المحاور التي تطرق إليها منتدى حوار المنامة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً.