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فصائل المقاومة بغزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتؤكد ان قرار بريطانيا بحق حماس باطل

باركت الفصائل الفلسطينية، عملية القدس التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين، واستشهاد المنفذ، واعتبرتها ردًا طبيعيا على جرائم الاحتلال.
رمز الخبر: ۶۰۵۸۶
تأريخ النشر: 21 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكدت الفصائل اليوم الأحد، أن القرار البريطاني التي حظر حركة "حماس" وصنفها بانها منظمة "إرهابية" جاء لمحاولة كسب ود اللوبي الصهيوني بعد تصاعد عزلة الاحتلال، معتبرةً أنه "قرار باطل والمقاومة حق كفلته كافة الشراع الدولية ومن حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقه".

وأوضحت أن بريطانيا تضع نفسها في خندق معادي للشعب الفلسطيني وللأمة العربية، محذرةً من التداعيات الخطير لهذا القرار.

وحيت الفصائل، أحرار العالم الرافضين للقرار البريطاني، ودعتهم لتحرك ضده، مثمنةً الموقف الفلسطيني الشعبي والفصائلي الواسع الرافض للقرار.

ودعت فصائل المقاومة، السلطة لتحمل مسئولياتها بمواجهة قرار بريطانيا وتحشيد الرأي العام، الأمة العربية والإسلامية على مقاطعة المنتجات البريطانية وصولًا للمقاطعة السياسية.

وطالبت برفع دعاوي قضائية ضد قرار بريطانيا والضغط عليها للتراجع عنه، كما دعت للتوافق على آليات للعمل ضمن مجموعة موحدة ومشتركة لإسقاطه، لما يمثله لضوء أخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه على الفلسطينيين.

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