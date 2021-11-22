لجان المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم العدو

باركت المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، اليوم الاحد، عملية باب السلسلة الفدائية التي اودت بحياة مستوطن وادت لاصابة اخرين من قوات حرس الحدود في القدس المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وقالت ان العملية تؤكد أن الشباب الثائر المقاوم "بات لا يؤمن باي حلول سوى طريق البندقية والنار والبارود والسكين والمقاومة الشاملة طريق للتصدي لجرائم العدو الصهيوني".

وأوضحت لجان المقاومة، أن "عملية باب السلسة البطولية هي الرد الطبيعي والامثل على جرائم العدو الصهيوني التي تستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني".

وشدّدت على أن "الشعب الفلسطيني سيواصل ثورته وانتفاضته ومقاومته حتى التحرير والعودة كنس المحتل الغاصب المجرم عن كل ارض فلسطين المباركة"، مبينةً أن عملية القدس "صفعة مدوية لكل المطبعين والذين ارتموا في احضان الاحتلال الصهيوني".

ودعت لجان المقاومة، أهالي والشباب الحر في الضفة والقدس والداخل المحتل الى "المزيد من العمليات البطولية وتصعيد المقاومة بكافة اشكالها في مواجهة العدو الصهيوني المجرم".