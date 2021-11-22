حركة المجاهدين تبارك عملية القدس وتؤكد على صوابتيها في مواجهة المحتل

باركت حركة المجاهدين، اليوم الاحد، عملية القدس الفدائية التي قتل فيها مستوطن وجرح فيها 3 اخرين.

موقع تابناك الإخباري_وقالت الحركة أن "السواعد المقاومة التي قامت بالعملية البطولية قرب باب السلسلة في المدينة المقدسة، في ساعات الصباح، تؤكد على صوابية نهج المواجهة مع المحتل حتى كنسه عن كافة اراضينا المحتلة".

وأوضحت المجاهدين، في بيان لها، أن "هذه العملية تظهر حيوية شبابنا ونشاطهم المقاوم في الضفة والقدس، وقدرتهم على استرداد كافة حقوقنا الوطنية المسلوبة".

وشدّدت على أن هذه العملية اليوم "تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ولتؤكد إصرار شبابنا في الضفة على تبني خيار المقاومة، وقدرتهم على تجاوز محاولات التدجين وكافة المؤامرات".

ودعت المجاهدين، الى "تصعيد العمليات التي تستهدف الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين في القدس والضفة، واشعال الأرض المحتلة تحت أقدامهم حتى يندحروا عن فلسطين."