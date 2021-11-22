ولي العهد يلتقي مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية

أكد ولي العهد البحريني سلمان بن حمد أن ما يربط البحرين وبريطانيا من شراكة استراتيجية راسخة في مختلف المجالات تستند إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، منوهًا بدور لندن في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

موقع تابناك الإخباري_التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن القومي البريطاني ستيفن لاف غروف، ورئيسَ جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور، والوفد المرافق، وذلك في إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021.

وجرى خلال اللقاء بحثُ سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويخدم المصالح المشتركة، إلى جانب استعراض المحاور التي تطرق إليها منتدى حوار المنامة، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.

واكد ولي عهد البحرين أن الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا راسخة في مختلف المجالات. وقال إن "ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من شراكة استراتيجية راسخة في مختلف المجالات يستند إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين".

واشار إلى ما وصلت إليه أوجه التعاون من مستويات متقدمة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، كما نوه بدور بريطانيا في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.