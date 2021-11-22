بن زايد والرئيس الموريتاني يبحثان تنمية العلاقات الإماراتية الموريتانية

بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تنمية العلاقات الإماراتية الموريتانية.

موقع تابناك الإخباري_استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الامارات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، العلاقات الثنائية بين الإمارات وموريتانيا وفرص تطوير التعاون المشترك وتنويعه في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين بما يعزز مصالحهما المشتركة ويخدم جهودهما في التنمية المستدامة الشاملة.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية إضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في هذه المناطق والتي تشكل القاعدة الرئيسة للمضي قدماً نحو التنمية والتقدم.

وتطرق اللقاء إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي تشارك موريتانيا فيه لأول مرة في تاريخ معارض إكسبو بجناح خاص ‏مستوحى من الطابع البدوي الأصيل الذي يعرض ما تمتاز به من موروث حضاري واقتصادي وبيئي وفي شتى المجالات‏.