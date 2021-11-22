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ولي العهد: الحفاظ على أمن المنطقة يتطلب مواصلة دعم الجهود والتنسيق المتكامل على كل الصعد

التقى رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2021، عدد من الشخصيات الخليجية. واعلن ان "الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يتطلب مواصلة دعم الجهود والتنسيق المتكامل على كافة الصعد".
رمز الخبر: ۶۰۵۷۴
تأريخ النشر: 21 November 2021

موقع تابناك الإخباري_أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يتطلب مواصلة دعم الجهود والتنسيق المتكامل على كافة الصعد بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة وفق مساعي التطوير والنماء.

موقف ولي العهد جاء لدى لقائه مع وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة، في إطار أعمال منتدى حوار المنامة 2021، كل من "الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالسعودية، ونايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، وخليفة شاهين المرر وزير دولة في الإمارات، وصباح شملان الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة بالكويت".

واشار إلى أن "مجلس التعاون لدول الخليج صمام أمان للمنطقة، والأمن أساس التنمية ولأجله سيتم الاستمرار في ترسيخ الجهود لمواصلة العمل المشترك في المنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة وفق رؤى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج".

ولفت رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى أن "مشاركة الأشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج في أعمال المنتدى السنوي للأمن الإقليمي "حوار المنامة" وتعزيز مساعي التنمية والأمن والاستقرار يعكس عمق العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون وما يجمعهم من روابط الأخوة الممتدة عبر التاريخ والتي عززتها المواقف المشتركة في مختلف التحديات".

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبحث الموضوعات التي تطرق إليها منتدى حوار المنامة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على مختلف الأصعدة.

 

         

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ولي العهد: الحفاظ على أمن المنطقة يتطلب مواصلة دعم الجهود والتنسيق المتكامل على كل الصعد