النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۰مشاهدات
‍ پ

وزارة الخارجية: إقفال باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2022

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، إقفال باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2022.
رمز الخبر: ۶۰۵۷۲
تأريخ النشر: 21 November 2021

وأفادت في بيان ،وصل تابناك نسخة منه، أن “مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية للاقتراع في الإنتخابات النيابية المرتقبة العام 2022، انتهت منتصف ليل السبت في 20/11/2021 بتوقيت بيروت، وبالتالي توقفت عملية تسجيل الناخبين في كل القارات على الموقع الإلكتروني https://diasporavote.mfa.gov.lb وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج”.

واضافت أن “العدد الكلي للناخبين المسجلين فاق كل التوقعات وبلغ 244,442 بعد إقفال باب التسجيل مقارنة بـ 92,810 في انتخابات العام 2018”.

وشددت على أن “هذا الاقبال الكثيف حصل نتيجة تعلق المغتربين بوطنهم الام، واهمية مشاركتهم بهذه الانتخابات، ان التزايد الكبير في التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم الشديدة بالمشاركة في هذه العملية”.

وثمنت الوزارة هذا الاقبال للمشاركة في هذه الانتخابات وإذ نوهت بـ “المجهود الذي تقوم به كل البعثات اللبنانية والعاملين فيها، ونخص بالذكر أيضا اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات”، مؤكدة أن “التعاون متكامل بين الوزارتين لإنجاح كافة مراحل العملية الانتخابية، وأولها كان مرحلة التسجيل”.

كما أعلنت الوزارة أنه “بعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين، ستصدر وزارة الداخلية القوائم الانتخابية الاولية ليصار الى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات”.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس حكومة الوحدة يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وعدد المرشحين يتخطى الاربعين
رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية القدس وتعتقل شقيقه
الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس: فلسطين هي جزء من عقيدتنا
الاحتلال يعلن اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن مستوطن بمدينة يافا المحتلة
"مليونية 21 نوفمبر" .. مظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحكم مدني
رئيس الوزراء يؤكد لوزير الدفاع الإندونيسي أهمية الدفع بمسارات التعاون المشترك لآفاق أوسع
شهيد في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 4 أخرين
مقاتلات "إف -35" تستأنف طلعاتها من حاملة "الملكة إليزابيث"
العراق والمانيا يشددان على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين
حزب الله يشيد بعملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏
توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان
لجان المقاومة تبارك عملية باب السلسلة: البوصلة تتجه دوما نحو القدس
متحدث باسم حماس: عملية باب السلسلة تؤكد ان الشعب لن يتنازل عن المقاومة
رضوان: المقاومة هي الوقود لمواجهة هذا الاحتلال.. وبريطانيا هي شريك للاحتلال بجرائمه
وزارة المالية في حكومة طالبان تحوّل الرواتب المتأخرة للموظفين في القطاع العام
فصائل المقاومة بغزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتؤكد ان قرار بريطانيا بحق حماس باطل
الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة: رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال
لجان المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم العدو
وزيرا الخارجية العراقي والاردني يؤكدان ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة
حماس: الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ عملية باب السلسلة قيادي في الحركة
بن زايد والرئيس الموريتاني يبحثان تنمية العلاقات الإماراتية الموريتانية
قيادي في الجهاد: عملية القدس جاءت لتؤكد أن الإجرام بحق أهلنا في القدس لن يمر دون رد
وزير خارجية العراق: العراق تبنّى استراتيجة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب
رئيس الوزراء يلتقي بارازاني ويؤكد أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية
حركة المجاهدين تبارك عملية القدس وتؤكد على صوابتيها في مواجهة المحتل
"الحرية والتغيير" ردا على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك: لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين
بركان كومبري فييخا الإسباني يواصل ثورانه
شركة طيران "ماهان" الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا تعرضت له شبكاتها
ولي العهد: الحفاظ على أمن المنطقة يتطلب مواصلة دعم الجهود والتنسيق المتكامل على كل الصعد