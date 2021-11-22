 4 إصابات بينها خطيرة في صفوف الاحتلال في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس

نفذ فلسطينيان اليوم الأحد عملية طعن واطلاق نار قرب باب السلسلة بالقدس المحتلة، ادت الى إصابة 4 من عناصر حرس الحدود الاسرائيلية، وصفت إصابة اثنين منهما بالخطيرة.

أكدت وسائل اعلام عبرية اليوم الأحد إصابة 4 من عناصر حرس الحدود الاسرائيلية، وصفت إصابة اثنين منهما بالخطيرة جراء تنفيد عملية اطلاق النار قرب باب السلسلة بالقدس المحتلة.

وأفادت صحيفة معاريف، ان عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس. وبينت أن أحد أفراد الشرطة أصيب بجراح خطيرة للغاية بعد إصابته في رأسه وحياته في خطر، والثاني أصيب بجراح خطيرة، فيما وصفت حالة الاثنين الآخرين بالمتوسطة.

وأشارت معاريف إلى أن أفراد من الشرطة أطلقوا النار صوب المنفذ وحيدوه، وأعلن عن استشهاده، وشارك معه منفذ آخر حاول تنفيذ طعن وقام بالفرار من المكان.

وعقب العملية، هرعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية إلى البلدة القديمة، وعملت على تطويق المكان.

وأفاد شهود عيان أن أصوات كثيفة من الرصاص سمعت من منطقة باب السلسلة، احد ابواب الأقصى، وعلى الفور اغلقت القوات ابواب الاقصى والقدس القديمة .

وأضافوا ان قوات الاحتلال بأعداد كبيرة تتواجد في منطقة باب السلسلة وتمنع الوصول الى المكان.

وتأتي العملية بعد ثلاثة أيام فقط من عملية طعن لشرطيين جندي ومجندة في قوات حرس الحدود في شارع حجاي قرب مدرسة عطروت هكوناهيم في البلدة القديمة بالقدس، استشهد خلالها المنفذ.