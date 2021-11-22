وزارة المالية في حكومة طالبان تحوّل الرواتب المتأخرة للموظفين في القطاع العام

أعلنت وزارة المالية في حكومة "طالبان" اليوم السبت، بدء عملية تحويل رواتب الموظفين الحكوميين في أفغانستان لثلاثة أشهر سابقة، مشيرة إلى أن لديها أموالًا كافية لدفع الرواتب.

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم وزارة المالية أحمد ولي حقمل، في مؤتمر صحافي في كابول اليوم إن "حكومة طالبان تقوم اليوم ببدء عملية تحويل مرتبات الموظفين لثلاثة أشهر سابقة"، مؤكدًا أن الأمور التقنية قد انتهت بهذا الخصوص.

كما أكد حقمل أن حكومة "طالبان" بعد مساع حثيثة تمكنت من إجراء تعديلات في نظام الرواتب وقامت بتعيين رواتب متساوية ومحددة للموظفين في جميع الدوائر الحكومية، مع استثناء بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم، لأن الرواتب فيها على أساس التخصصات، مشيرا إلى أن في الحكومة الماضية لم يكن هناك معيار خاص لدفع الرواتب.

كما نبّه حقمل إلى أن الآلية الجديدة للرواتب قد اعتمد عليها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل مع الولايات أيضا لدفع رواتب موظفيها.

من جانبه، قال مدير عام العائدات في وزارة المالية، معراج محمد معراج، إن "هناك حملة إعلامية ضد طالبان؛ لتظهر فشلها في الجانب الاقتصادي، إلا أن عائداتنا جيدة مقارنة بالحكومة السابقة، مؤكدًا أن حكومة طالبان قامت بوضع آلية خاصة تمنع ضياع الأموال، وتقضي على الفساد.

كما أكد أن طالبان قامت خلال 78 يومًا أي بعد سيطرتها على كابول بجمع عائدات كبيرة "وهذا يدل على وجود النزاهة والشفافية في النظام المالي" وفق تعبيره.