النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۸۰مشاهدات
‍ پ

وزارة المالية في حكومة طالبان تحوّل الرواتب المتأخرة للموظفين في القطاع العام

أعلنت وزارة المالية في حكومة "طالبان" اليوم السبت، بدء عملية تحويل رواتب الموظفين الحكوميين في أفغانستان لثلاثة أشهر سابقة، مشيرة إلى أن لديها أموالًا كافية لدفع الرواتب.
رمز الخبر: ۶۰۵۷۰
تأريخ النشر: 21 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم وزارة المالية أحمد ولي حقمل، في مؤتمر صحافي في كابول اليوم إن "حكومة طالبان تقوم اليوم ببدء عملية تحويل مرتبات الموظفين لثلاثة أشهر سابقة"، مؤكدًا أن الأمور التقنية قد انتهت بهذا الخصوص.

كما أكد حقمل أن حكومة "طالبان" بعد مساع حثيثة تمكنت من إجراء تعديلات في نظام الرواتب وقامت بتعيين رواتب متساوية ومحددة للموظفين في جميع الدوائر الحكومية، مع استثناء بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم، لأن الرواتب فيها على أساس التخصصات، مشيرا إلى أن في الحكومة الماضية لم يكن هناك معيار خاص لدفع الرواتب.

كما نبّه حقمل إلى أن الآلية الجديدة للرواتب قد اعتمد عليها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل مع الولايات أيضا لدفع رواتب موظفيها.

من جانبه، قال مدير عام العائدات في وزارة المالية، معراج محمد معراج، إن "هناك حملة إعلامية ضد طالبان؛ لتظهر فشلها في الجانب الاقتصادي، إلا أن عائداتنا جيدة مقارنة بالحكومة السابقة، مؤكدًا أن حكومة طالبان قامت بوضع آلية خاصة تمنع ضياع الأموال، وتقضي على الفساد.

كما أكد أن طالبان قامت خلال 78 يومًا أي بعد سيطرتها على كابول بجمع عائدات كبيرة "وهذا يدل على وجود النزاهة والشفافية في النظام المالي" وفق تعبيره.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس حكومة الوحدة يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وعدد المرشحين يتخطى الاربعين
رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية القدس وتعتقل شقيقه
الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس: فلسطين هي جزء من عقيدتنا
الاحتلال يعلن اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن مستوطن بمدينة يافا المحتلة
"مليونية 21 نوفمبر" .. مظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحكم مدني
رئيس الوزراء يؤكد لوزير الدفاع الإندونيسي أهمية الدفع بمسارات التعاون المشترك لآفاق أوسع
شهيد في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 4 أخرين
مقاتلات "إف -35" تستأنف طلعاتها من حاملة "الملكة إليزابيث"
العراق والمانيا يشددان على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين
حزب الله يشيد بعملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏
توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان
لجان المقاومة تبارك عملية باب السلسلة: البوصلة تتجه دوما نحو القدس
متحدث باسم حماس: عملية باب السلسلة تؤكد ان الشعب لن يتنازل عن المقاومة
رضوان: المقاومة هي الوقود لمواجهة هذا الاحتلال.. وبريطانيا هي شريك للاحتلال بجرائمه
وزارة المالية في حكومة طالبان تحوّل الرواتب المتأخرة للموظفين في القطاع العام
فصائل المقاومة بغزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتؤكد ان قرار بريطانيا بحق حماس باطل
الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة: رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال
لجان المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم العدو
وزيرا الخارجية العراقي والاردني يؤكدان ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة
حماس: الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ عملية باب السلسلة قيادي في الحركة
بن زايد والرئيس الموريتاني يبحثان تنمية العلاقات الإماراتية الموريتانية
قيادي في الجهاد: عملية القدس جاءت لتؤكد أن الإجرام بحق أهلنا في القدس لن يمر دون رد
وزير خارجية العراق: العراق تبنّى استراتيجة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب
رئيس الوزراء يلتقي بارازاني ويؤكد أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية
حركة المجاهدين تبارك عملية القدس وتؤكد على صوابتيها في مواجهة المحتل
"الحرية والتغيير" ردا على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك: لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين
بركان كومبري فييخا الإسباني يواصل ثورانه
شركة طيران "ماهان" الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا تعرضت له شبكاتها
ولي العهد: الحفاظ على أمن المنطقة يتطلب مواصلة دعم الجهود والتنسيق المتكامل على كل الصعد