حزب الله يدعو بريطانيا الى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن قرار تصنيف حماس تنظيمًا ارهابياً

واعتبر حزب الله في بيان اليوم السبت ،وصل تابناك نسخة منه ، ان هذا القرار "استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام الى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والارهاب والمجازر والتدمير" .

ودعا حزب الله في بيانه "الحكومة البريطانية الى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم".

وتابع: اننا نعتقد بكل ايمان ويقين ان هذا القرار لن يوثر على شعبنا الفلسطيني المقاوم وعلى حركة المقاومة الاسلامية حماس ومجاهديها الشرفاء وعلى سائر فصائل المقاومة بل سيزيدها عزيمةً واصرارًا على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير.