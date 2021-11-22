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الغاء تظاهرة ضد قيود كورونا بعد إطلاق الشرطة النار على متظاهرين ليل أمس

أُلغيت في أمستردام تظاهرة ضد الإجراءات المضادة لتفشي كوفيد-19 كان من المقرر خروجها اليوم السبت، وذلك غداة سقوط جرحى جراء إطلاق الشرطة الهولندية النار بعد اندلاع أعمال شغب في مدينة روتردام خلال تظاهرة مشابهة بحسب الجمعية المُنظّمة.
رمز الخبر: ۶۰۵۶۵
تأريخ النشر: 20 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال وزير الأمن والعدل الهولندي، فرد غرابرهاوس، السبت إن "أعمال الشغب والعنف الشديد ضد الشرطة وشرطة مكافحة الشغب وفرق الإطفاء الليلة الماضية في روتردام مروّعة"، معرباً عن أسفه للدمار "الكبير". وأضاف في بيان: "إن الرجال والنساء الذين ينزلون إلى الشارع يومياً من أجل سلامتنا رشقوا بالحجارة والمفرقعات"، مشيراً إلى أن "الشرطة والنيابة العامة ستقوم بتعقّب وملاحقة ومعاقبة مثيري الشغب".

من جهته أدان عمدة مدينة روتردام الهولندية، أحمد أبو طالب، أعمال العنف التي وقعت في المدينة. وقال في مؤتمر صحفي في وقت مبكر اليوم السبت: "اضطرت الشرطة إلى سحب أسلحتها وإطلاق النار مباشرة". وأعلنت الشرطة المحلية السبت عبر تويتر أن "هناك أضرار كثيرة وجُرح أشخاص واعتُقل أشخاص"، مُضيفة: "نضع صورة كاملة لما حصل وبدأ التحقيق حول مثيري الشغب".

وذكرت السلطات أنها اعتقلت أكثر من 20 وتتوقع اعتقال المزيد بعد مراجعة كاميرات المراقبة الأمنية المنتشرة بكثافة في وسط المدينة حيث وقع الشغب. ولم تُلغَ تظاهرة أخرى مخطط لها في مدينة بريدا الجنوبية السبت، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقال الكثير من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي أن شخصاً قُتل في أعمال الشغب في روتردام، فردّت الشرطة بالقول إن هذه "المعلومة لم تصل إلينا أو إلى المديرية الوطنية للتحقيقات الجنائية".

وكان المحتجون في روتردام تجمعوا للاحتجاج على خطط حكومية لمنع دخول من لا يحملون جواز مرور صحياً الأماكن المغلقة، وهو الجواز الذي يظهر أنهم تلقوا التطعيم ضد مرض كوفيد-19 أو تعافوا منه. ويمكن لمن لم يتلق التطعيم حيازة هذا الجواز أيضاً بشرط تقديم ما يثبت خلوه من المرض.

وأعادت هولندا فرض بعض إجراءات الإغلاق في مطلع الأسبوع الماضي لثلاثة أسابيع على نحو مبدئي بهدف مكافحة زيادة في الإصابات. لكن معدل الإصابات اليومي ظل مرتفعاً وبلغ أعلى مستوياته منذ بدء الجائحة. وسجلت السلطات ما يزيد على 23 ألف إصابة جديدة يوم الخميس مقارنة مع أعلى معدل يومي سابق جرى تسجيله في كانون الأول/ديسمبر 2020 وبلغ 13 ألفاً.

 

         

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