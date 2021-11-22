ازدهار في أسواق السلع المستعملة بعد انخفاض القدرة الشرائية للشعب الأفغاني

أسواق السلع المستعملة ليست جديدة في كابول، لكن منذ سيطرة حركة "طالبان" على الحكم في البلاد، في منتصف آب/أغسطس الماضي، نشطت الحركة فيها.

موقع تابناك الإخباري_ويتزامن ذلك مع تلاشي فرص العمل وعدم السماح للأفغان بسحب أكثر من 200 دولار في الأسبوع من حساباتهم المصرفية، ما أدى إلى شح في السيولة النقدية.

وفي كل عام مع حلول فصل الشتاء يتوقع توجّه المواطنون الفقراء إلى أسواق السلع المستعملة لشراء الملابس الشتوية، لكن هذا العام، وفي أعقاب التطورات الحالية، انخفضت القدرة الشرائية لمزيد من الأفغان.

مقاطعة غزني، التي كانت في يوم من الأيام مهد الحضارة وأطلقت عليها منظمة اليونسكو العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي في عام 2013، يعاني أهلها الآن من أوضاع معيشية صعبة خصوصًا في فصل الشتاء الجليدي، مرتدين ملابس قديمة مستوردة غنيمة لإنقاذهم من البرد.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وقت سابق، من أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر قد ترتفع من 72 إلى 97 في المئة بحلول منتصف العام المقبل في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.