المعتصمون يواصلون تحركهم في بغداد للمطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين وضد نتائج الإنتخابات

يتواصل الإعتصام عند بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، ضد نتائج الإنتخابات العراقية، وللمطالبة بمحاسبة المتورطين في اطلاق النار على المتظاهرين يوم الخامس من الشهر الماضي.

موقع تابناك الإخباري_وقدم المحتجون من مختلف المحافظات للمشاركة في هذه الاعتصامات المطالبة بالعد والفرز اليدوي واعلان النتائج الحقيقية للانتخابات.

كما طالب المحتجون بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين يوم الخامس من الشهر الماضي، حيث استشهد 3 مواطنين وأصيب العشرات بنيران قوات الأمن، خلال مشاركتهم في التظاهرات المطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول.

ويتهم المشاركون في الاعتصام مفوضية الانتخابات بالتزوير، ويؤكدون وقوع عمليات سرقة ممنهجة لأصوات صحيحة. ويشدد المشاركون على أنهم يملكون أدلة وإثباتات تثبت الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في احتساب النتائج وإعلانها.