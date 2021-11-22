تظاهرة أمام مقر الاتحاد الأوروبي تدعو إلى إعادة فتح الحدود بين بيلاروس وبولندا

تجمعت مجموعة من الأشخاص اليوم السبت أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بيروت تضامناً مع طالبي اللجوء المتواجدين بين بيلاروسيا وبولندا.

موقع تابناك الإخباري_وطالب المشاركون في الوقفة بفتح فوري للحدود، وحملوا لافتات كتب عليها "افتحوا الحدود .. اللاجئون ليسوا لعبتكم السياسية".

وكانت التوترات قد تصاعدت على الحدود بين بيلاروس وبولندا، منذ أسابيع، بسبب تكدس المهاجرين، عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والقيام بالعديد من المحاولات لدخول دول التكتل.

ويواجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تهمة تشجيع آلاف الأشخاص من الدول التي مزقتها الحرب على القدوم إلى بيلاروس مع وعد بالحياة في أوروبا. ويزعم الاتحاد الأوروبي أنه أرسلهم باتجاه الدول الأوروبية انتقاما من العقوبات المفروضة على نظامه.