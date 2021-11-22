مرضى السرطان في صعدة أجساد ينخرها الألم وعيون تنتظر بلسمة جراحها

يزداد عدد المصابين بمرض السرطان في محافظة صعدة، في ظل استمرار العدوان والحصار منذ أكثر من سبع سنوات على التوالي.

وفي إحصائية للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بصعدة، فإن عدد المصابين في ازدياد في أقل من شهرين، فقد كانت تقريبًا 90 حالة خلال شهر واحد، الا ان الشهدر الحالي سجل الى الآن 40 حالة، ما يعني ان العدد في تضاعف كلما ازداد الوضع سوءًا.

وقال مدير مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بصعدة، زيد العجري، إننا نواجه صعوبة من الجانب المالي اذ لا يوجد للمؤسسة أي موارد مالية على الإطلاق، وتعتمد في ذلك على التبرعات من قبل الايادي البيضاء.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمناء، عبدالله الهدوي اننا نعمل على أمل ان يتغير الوضع الى الافضل بإذن الله تعالى.

وأعلن نائب مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بصعدة حسن المتعيش أن المركز بابه مفتوح لمن يرغب في التبرع لأطفال لا يروا من الدنيا سوى جروح نخرت أجسادهم وأصمت حياتهم.

المصدر: قناة المسيرة.