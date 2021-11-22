الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية بعد نحو شهرين من قتلها

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثمان الشهيدة إسراء خزيمية من بلدة قباطية بمحافظة جنين، التي استشهدت برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة في 30 ايلول الماضي.

موقع تابناك الإخباري_سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثمان الشهيدة إسراء خزيمية من بلدة قباطية بمحافظة جنين، على حاجز سالم العسكري.

وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال سمحت فقط لوالد الشهيدة خزيمية بالتواجد لاستلام جثمانها، إضافة إلى مركبة إسعاف بسائق واحد فقط، ومدير الارتباط المدني في جنين طه الإيراني.

وأوضح أن سلطات الاحتلال منعت التجمهر قرب الحاجز، ورفضت دخول نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، والصحفيين أو أقارب الشهيدة عند تسليم الجثمان.

ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان في جنين.

وكانت خزيمية استشهدت برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة في 30-9-2021، وهي متزوجة ولديها ثلاثة أولاد وبنت، أكبرهم عمره 10 أعوام وأصغرهم عامان.