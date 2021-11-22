القوات المسلحة تعلن قصف أهداف عسكرية في العمق السعودي بـ 14 طائرة مسيرة

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في ايجاز صحفي اليوم السبت، إن عملية "توازن الردع الثامنة" استهدفت قاعدة الملك خالد في الرياض بأربع طائراتٍ مسيرةٍ نوع "صماد٣"، اضافة الى أهدافٍ عسكريةٍ في مطارِ الملك عبدالله الدولي بجدة، وقصفُ مصافي أرامكو جدة بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع "صماد٢"، كذلك تم قصف هدفٍ عسكريٍ مهمٍ بمطار أبها الدولي بطائرة "صماد٣".

وأضاف العميد سريع أن عدد الطائرات المسيرة المشاركة في العملية 14 طائرة.

وأكد أن القوات المسلحة تؤكد قدرتها على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد القوات السعودية والإماراتية في إطار الدفاع المشروع عن الشعب والوطن، مشددًا على أن القوات المسلحة سوف تواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار.

وفي ما يلي نص البيان:

"بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ) صدق الله العظيم

بعونِ اللهِ تعالى، ورداً على تصعيدِ العدوانِ واستمرارِ جرائمهِ وحصارهِ نفذت قواتُنا المسلحةُ عمليةَ توازنِ الردعِ الثامنةِ

وذلك بقصف عددٍ من الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وعلى النحو التالي:

قصفُ قاعدةِ الملك خالد في الرياضِ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣

قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ في مطارِ الملك عبدالله الدولي بجدة

وقصفُ مصافي أرامكو جدة بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٢

قصفُ هدفٍ عسكريٍ مهمٍ بمطارِ أبها الدولي بطائرة صماد٣

قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ مختلفةٍ في مناطقَ أبها وجيزانَ ونجرانَ بخمسِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2K

بلغَ عددُ الطائراتِ المسيرةِ المشاركةِ في العمليةِ أربعَ عشرةَ طائرة.

إن القواتِ المسلحةَ تؤكدُ قدرتَها على تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ الهجوميةِ ضد العدوّ السعودي والإماراتي في إطارِ الدفاعِ المشروعِ عن الشعبِ والوطن.

إن القواتِ المسلحةَ وبعونِ اللهِ تعالى سوف تواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ والله على ما نقولُ شهيد.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلا

والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرار الأمة

صنعاء الخامس عشر من ربيع الآخر 1443 للهجرية

الموافق للعشرين من نوفمبر 2021 للميلاد

صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية".