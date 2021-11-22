النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۵مشاهدات
‍ پ

القوات المسلحة تعلن قصف أهداف عسكرية في العمق السعودي بـ 14 طائرة مسيرة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية "توازن الردع الثامنة" وذلك بقصف عددٍ من الأهداف العسكرية والحيوية التابعة لقوى التحالف السعودي.
رمز الخبر: ۶۰۵۵۵
تأريخ النشر: 20 November 2021

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في ايجاز صحفي اليوم السبت، إن عملية "توازن الردع الثامنة" استهدفت قاعدة الملك خالد في الرياض بأربع طائراتٍ مسيرةٍ نوع "صماد٣"، اضافة الى أهدافٍ عسكريةٍ في مطارِ الملك عبدالله الدولي بجدة، وقصفُ مصافي أرامكو جدة بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع "صماد٢"، كذلك تم قصف هدفٍ عسكريٍ مهمٍ بمطار أبها الدولي بطائرة "صماد٣".

وأضاف العميد سريع أن عدد الطائرات المسيرة المشاركة في العملية 14 طائرة.

وأكد أن القوات المسلحة تؤكد قدرتها على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد القوات السعودية والإماراتية في إطار الدفاع المشروع عن الشعب والوطن، مشددًا على أن القوات المسلحة سوف تواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار.

وفي ما يلي نص البيان:

"بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: (فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ) صدق الله العظيم
بعونِ اللهِ تعالى، ورداً على تصعيدِ العدوانِ واستمرارِ جرائمهِ وحصارهِ نفذت قواتُنا المسلحةُ عمليةَ توازنِ الردعِ الثامنةِ
وذلك بقصف عددٍ من الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وعلى النحو التالي:
قصفُ قاعدةِ الملك خالد في الرياضِ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣
قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ في مطارِ الملك عبدالله الدولي بجدة
وقصفُ مصافي أرامكو جدة بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٢
قصفُ هدفٍ عسكريٍ مهمٍ بمطارِ أبها الدولي بطائرة صماد٣
قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ مختلفةٍ في مناطقَ أبها وجيزانَ ونجرانَ بخمسِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2K

بلغَ عددُ الطائراتِ المسيرةِ المشاركةِ في العمليةِ أربعَ عشرةَ طائرة.

إن القواتِ المسلحةَ تؤكدُ قدرتَها على تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ الهجوميةِ ضد العدوّ السعودي والإماراتي في إطارِ الدفاعِ المشروعِ عن الشعبِ والوطن.

إن القواتِ المسلحةَ وبعونِ اللهِ تعالى سوف تواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ والله على ما نقولُ شهيد.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلا
والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرار الأمة

صنعاء الخامس عشر من ربيع الآخر 1443 للهجرية
الموافق للعشرين من نوفمبر 2021 للميلاد

صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس حكومة الوحدة يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وعدد المرشحين يتخطى الاربعين
رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية القدس وتعتقل شقيقه
الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس: فلسطين هي جزء من عقيدتنا
الاحتلال يعلن اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن مستوطن بمدينة يافا المحتلة
"مليونية 21 نوفمبر" .. مظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحكم مدني
رئيس الوزراء يؤكد لوزير الدفاع الإندونيسي أهمية الدفع بمسارات التعاون المشترك لآفاق أوسع
شهيد في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 4 أخرين
مقاتلات "إف -35" تستأنف طلعاتها من حاملة "الملكة إليزابيث"
العراق والمانيا يشددان على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين
حزب الله يشيد بعملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏
توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان
لجان المقاومة تبارك عملية باب السلسلة: البوصلة تتجه دوما نحو القدس
متحدث باسم حماس: عملية باب السلسلة تؤكد ان الشعب لن يتنازل عن المقاومة
رضوان: المقاومة هي الوقود لمواجهة هذا الاحتلال.. وبريطانيا هي شريك للاحتلال بجرائمه
وزارة المالية في حكومة طالبان تحوّل الرواتب المتأخرة للموظفين في القطاع العام
فصائل المقاومة بغزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتؤكد ان قرار بريطانيا بحق حماس باطل
الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة: رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال
لجان المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم العدو
وزيرا الخارجية العراقي والاردني يؤكدان ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة
حماس: الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ عملية باب السلسلة قيادي في الحركة
قيادي في الجهاد: عملية القدس جاءت لتؤكد أن الإجرام بحق أهلنا في القدس لن يمر دون رد
حركة المجاهدين تبارك عملية القدس وتؤكد على صوابتيها في مواجهة المحتل
"الحرية والتغيير" ردا على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك: لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين
بن زايد والرئيس الموريتاني يبحثان تنمية العلاقات الإماراتية الموريتانية
وزير خارجية العراق: العراق تبنّى استراتيجة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب
رئيس الوزراء يلتقي بارازاني ويؤكد أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية
شركة طيران "ماهان" الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا تعرضت له شبكاتها
ولي العهد يلتقي مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية
بركان كومبري فييخا الإسباني يواصل ثورانه