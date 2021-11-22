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أكثر من مليون طنّ من النفط الخام حجم قرصنة التحالف في ميناء رضوم بشبوة

أكد مصدر مسؤول في وزارة النفط اليمنية، وصول الناقلة النفطية العملاقة SEATRUST الى ميناء رضوم في محافظة شبوة يوم الاربعاء الماضي، لنهب ما يقارب مليون و 140الف و 549 طنًا من النفط الخام.
رمز الخبر: ۶۰۵۵۴
تأريخ النشر: 20 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد المصدر انه من المتوقع ان تحمل الناقلة مليون برميل من النفط الخام والتي توازي مبلغ 78مليون و500 ألف دولار ما يوازي 117 مليار و 750 مليون ريال.

وتتواصل عمليات بيع وتهريب النفط الخام عبر الموانئ في المناطق المحتلة كمينائي الضبه وبير علي، فيما لا يعرف مصير مبيعات النفط الخام سوى المتنفذين من أدوات التحالف، في حين تشهد المناطق المحتلة حالة احتقان وسخط شعبي عارمة جراء تدهور الوضع المعيشي وارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق.

كما تشهد محافظة شبوة الغنية بالنفط، والتي يقع ميناء الضبة في نطاقها الجغرافي، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المشتقات النفطية حيث وصلت قيمة الدبة البنزين سعة 20 لتر الى مايقارب 22000 الف ريال.

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