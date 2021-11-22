حماس: القرار البريطاني يستهدف 16 مليون فلسطيني ولا يستهدف حماس وحدها

تصريح/تابناك_أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زكريا معمر، أن القرار البريطاني باعتبار حركة حماس (منظمة إرهابية)، يستهدف 16 مليون فلسطيني، ولا يستهدف الحركة وحدها.

وقال معمر إن الشعب الفلسطيني قام بهبة وطنية سياسية شاملة بعد إصدار القرار البريطاني، للدفاع عن حقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني بكل قواه يعلن تحديه للقرار البريطاني، بالرفض والمقاومة حتى اسقاطه.

وشدد معمر على أن هذا القرار لم يؤثر على صمود الشعب الفلسطيني، في الإرادة الصلبة نحو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي هو الإرهاب الحقيقي بحق الشعب الفلسطيني، الذي هجره من أرضه واحتلها، بإشراف من حكومة بريطانيا قبل عشرات الأعوام.

وختم حديثه، بأن الشعب الفلسطيني يمارس حقه الشرعي والقانوني في الدفاع عن أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، الذي ما زال يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين.

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تصنيف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، مبررة ذلك بمعاداة الحركة للسامية، ومشيرة إلى فرض عقوبة بالسجن عشر سنوات على أنصار الحركة في البلاد، في خطوة "مهمة"، كما وصفتها وزارة الداخلية.