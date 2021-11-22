القرار البريطاني يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة جرائمها ضد الفلسطينيين

دان القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر القرار البريطاني الذي يصنف حركة (حماس) بأنها تنظيم إرهابي. واعتبر انه يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة جرائمها ضد الفلسطينيين. واعلن ان حماس جزء اصيل من الشعب الفلسطيني.

موقع تابناك الإخباري_اعرب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر عن ادانته للقرار البريطاني الذي يصنف حركة (حماس) بأنها تنظيم إرهابي.

واكّد أن القرار البريطاني يعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال شن العدوان عليه وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وقال مزهر إن القرار البريطاني عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني منذ إعلان وعد بلفور، لتجميل صورة العدو الإسرائيلي أمام العالم.

وأضاف إن القرار البريطاني استهداف لحق المقاومة الفلسطينية، التي كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية.

وشدد مزهر على ضرورة مجابهة القرار البريطاني، بكافة الطرق السياسية والدبلوماسية والرسمية والشعبية، من خلال حملة قانونية، وصولاً إلى مقاضاة الحكومة البريطانية على جريمة وعد بلفور.

وطالب جميع أحرار العالم التضامن لنصرة الشعب الفلسطيني، باعتبار أن حركة المقاومة الإسلامية حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني.

كما طالب بالتحرك الشعبي والجماهيري الرافض لهذا القرار أمام السفارات البريطانية، احتجاجاً على هذا القرار البريطاني.